В преддверии полярной ночи в Заполярье впервые состоится «Ночь наук»

9 ноября – в преддверии Всемирного дня науки за мир и развитие – в Мурманской области впервые пройдет «Ночь наук». Мероприятие организовано совместно музейно-выставочным центром КФ АО «Апатит» и Федеральным исследовательским центром «Кольский научный центр Российской академии наук» (ФИЦ КНЦ РАН). Площадкой проведения станет исследовательский центр «ГеоПрактик», а основной темой – науки о земле.

Для всех желающих с 16.30 до 22.00 сотрудники Кольского научного центра РАН и музейно-выставочного центра КФ АО «Апатит» проведут научные лекции и практические занятия. Посетителям «Ночи искусств» расскажут о происхождении Хибин, землетрясениях и ледниках, представят прототипы функциональных материалов, познакомят с основами безопасности горной технологии и полезными экопривычками, расскажут о красоте минералов Кольского полуострова и о происхождении полярных сияний.

Кроме того, в этот день будут организованы интерактивные занятия, тематические экскурсии и мастер-классы, викторины, научные шоу-программы и практикумы.

Торжественное открытие «Ночи наук» состоится 9 ноября в 16.30 (г. Кировск, ул. Ленина, 4а).