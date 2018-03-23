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Мурманская область. Арктика23.03.18 17:25

В преддверии профессионального праздника губернатор Марина Ковтун вручила региональные награды работникам учреждений культуры Мурманской области

Накануне Дня работника культуры в областном Дворце культуры и народного творчества имени С.М. Кирова состоялся концерт, посвящённый профессиональному празднику. Поздравляя работников и ветеранов учреждений культуры региона, губернатор Марина Ковтун отметила, что с самого детства культура задаёт нам высокие образцы человеческого бытия, передаёт нам сжатый опыт поколений и учит размышлять о вечном. Она – незримый фундамент, на котором стоит наше общество.

«Каждый из вас – в чём-то подвижник. Вы дарите землякам радость и новые знания, раскрываете таланты и не ждёте за это особых наград – наградой вам служат аплодисменты, живой интерес, искорки в глазах ваших учеников и простые слова благодарности. Вы никогда не унываете и учите этому других. Вы храните и приумножаете сокровища души нашего края – самое ценное, что у нас есть», – подчеркнула Марина Ковтун.

Правительство Мурманской области держало и держит интересы культуры в зоне постоянного внимания. В последние годы немало сил и средств вложено в ремонты и переоборудование объектов культуры по всему региону, особенно в малых поселениях, и эта работа обязательно будет продолжена, заявила Марина Ковтун.

В этом году денежной премии губернатора «За сохранение и развитие культуры в Мурманской области» удостоены: преподаватель детской музыкальной школы города Снежногорска Марина Ананьева, заместитель директора по работе с детьми Централизованной библиотечной системы Ковдорского района Анна Блинкова, директор детской школы искусств имени А.С. Розанова города Кировска Марина Ващенко, директор Централизованной библиотечной системы города Кировска Татьяна Жуйкова, директор Дворца культуры «Судоремонтник» города Мурманска Иннокентий Зубров, директор культурно-спортивного центра города Ревды Александр Кондратьев, режиссер образцового самодеятельного коллектива музыкального театра «Тилли-Бом» Зеленоборского Центрального дома культуры Нани Конон, преподаватель школы искусств № 1 города Оленегорск-8 Ирина Кобзева, преподаватель Мурманского колледжа искусств Наталья Лагутина, заведующая отделом электронной библиотеки Мурманской государственной областной универсальной научной библиотеки Татьяна Леонтьева, директор Ловозерской межпоселенческой библиотеки Софья Николаева, хормейстер 1 категории, руководитель образцового самодеятельного коллектива вокальной студии «Браво» Кировского городского Дворца культуры Ольга Приходченко, ведущий методист по фольклору отдела народного творчества Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества имени С.М. Кирова Юлия Серова.

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