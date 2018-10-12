Утвержден краткосрочный план капремонта на 2019 годРостехнадзор проверяет отопление в регионе
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика12.10.18 10:53

В преддверии региональной инвестиционной энергетической конференции представители бизнеса встретились в «Колэнерго»

Встреча с представителями малого и среднего бизнеса, организованная при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, прошла в Мурманске, в здании управления Северных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в рамках Дня предпринимателя.

Об особенностях технологического присоединения к сети в зоне ответственности производственного отделения «Северные электрические сети» рассказали заместитель директора ПО СЭС по развитию и реализации услуг Дмитрий Билоус и начальник отдела технологического присоединения Дмитрий Млынек.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются энергетики при осуществлении технологического присоединения, заключается в том, что изначально запрашиваемая потребителями мощность остается частично или полностью невостребованной. Выполняя условия договоров на технологическое присоединение, энергокомпания несёт большие затраты, но потребители, со своей стороны, либо несвоевременно выполняют договорные условия, либо в итоге потребляемый объем электроэнергии оказывается значительно ниже заявленного. При этом существуют предусмотренные законом механизмы отказа от ранее запрашиваемой мощности или перераспределения её в пользу других потребителей.

В настоящее время в Северных электрических сетях «Колэнерго» из 69 центров питания напряжением выше 35 кВ дефицитными являются 5.

Представители Колэнерго напомнили предпринимателям, что на сайте МРСК Северо-Запада действует интернет-приемная https://clients.mrsksevzap.ru/home, где можно оформить заявку на технологическое присоединение. Здесь налажена система обратной связи, размещена вся необходимая  информация о том, в какой форме можно сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе правоустанавливающих документов, оформить заявку на технологическое присоединение, рассчитать стоимость услуги по присоединению к сети.

Аналогичную информацию можно получить и на едином на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/

Также в МРСК Северо-Запада действует единый телефонный номер для обращений потребителей, в том числе, по вопросам технологического присоединения к сети, подачи заявок на технологическое присоединение: 8-800-333-02-52.

13 ноября в рамках форума СевТЭК-2018 в Мурманске запланировано проведение региональной инвестиционной энергетической конференции.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...НЕРАЗБЕРИХА ПРОИСХОДИТ В ГОЛОВАХ
-Ходят слухи…Кто на новенького?
-

Последние комментарии

Лагова Анна Викторовна собственник
11.10.18 10:25
До сих пор нет отопления город Кандалакша улица Восточная дом 9 квартира 3. Поданы заявки № 666 от 2 октября в управляющую компанию номер телефона 88153392201 , № 766 от 10 окт 2018 в управл компан
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
Татьяна
10.10.18 23:04
Тема актуальная, спасибо, что начали об этом говорить. Ролики про сплошную тоже нужны. Номера машин там хорошо видны. А есть ли реакция гаишников на такие нарушения? Все чаще приходится наблюдать, как
Комментарий к новости:РАМКИ ЗАКОНА
Михаил
10.10.18 22:12
С каждым днем все больше и больше сюрпризов от Норебо. Не зря видимо ими вплотную занялись. Нет дыма без огня.
Комментарий к новости:«Норебо Холдинг» может потерять часть квот на вылов рыбы
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Главный автомобиль СССР». Документальный фильм (16+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиМорковь, яблоки и картофель - перечень овощей и фруктов, которые помогают северянам экономить-PRO ВалютуКурс доллара снизился на 22 копейки, евро - на 14 копеек-PRO ЭнергетикуМинистр энергетики России Александр Новак поручил включить в протокол всероссийского совещания вопрос о выделении средств на компенсацию выпадающих доходов регионов в связи с резким ростом цен на мазут-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 12 октября-PRO Нефть и газСтирают белые пятна с карты шельфовой зоны арктических морей-PRO ЗаконыНаше поколение будет жить при модернизированном расчёте пенсий
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
21.09.18: Как сообщает ВЦИОМ, более трети россиян, 39 процентов, верят в то, что есть безвредные виды алкоголя. Ещё год назад людей с таким мнением было 15 процентов. Как Вы думаете, с чем это связано?Проголосовало: 298 человек
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика