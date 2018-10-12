В преддверии региональной инвестиционной энергетической конференции представители бизнеса встретились в «Колэнерго»

Встреча с представителями малого и среднего бизнеса, организованная при поддержке Союза промышленников и предпринимателей Мурманской области, прошла в Мурманске, в здании управления Северных электрических сетей филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» в рамках Дня предпринимателя.

Об особенностях технологического присоединения к сети в зоне ответственности производственного отделения «Северные электрические сети» рассказали заместитель директора ПО СЭС по развитию и реализации услуг Дмитрий Билоус и начальник отдела технологического присоединения Дмитрий Млынек.

Одна из основных проблем, с которой сталкиваются энергетики при осуществлении технологического присоединения, заключается в том, что изначально запрашиваемая потребителями мощность остается частично или полностью невостребованной. Выполняя условия договоров на технологическое присоединение, энергокомпания несёт большие затраты, но потребители, со своей стороны, либо несвоевременно выполняют договорные условия, либо в итоге потребляемый объем электроэнергии оказывается значительно ниже заявленного. При этом существуют предусмотренные законом механизмы отказа от ранее запрашиваемой мощности или перераспределения её в пользу других потребителей.

В настоящее время в Северных электрических сетях «Колэнерго» из 69 центров питания напряжением выше 35 кВ дефицитными являются 5.

Представители Колэнерго напомнили предпринимателям, что на сайте МРСК Северо-Запада действует интернет-приемная https://clients.mrsksevzap.ru/home, где можно оформить заявку на технологическое присоединение. Здесь налажена система обратной связи, размещена вся необходимая информация о том, в какой форме можно сообщить сведения о наличии необходимых, в том числе правоустанавливающих документов, оформить заявку на технологическое присоединение, рассчитать стоимость услуги по присоединению к сети.

Аналогичную информацию можно получить и на едином на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф/

Также в МРСК Северо-Запада действует единый телефонный номер для обращений потребителей, в том числе, по вопросам технологического присоединения к сети, подачи заявок на технологическое присоединение: 8-800-333-02-52.

13 ноября в рамках форума СевТЭК-2018 в Мурманске запланировано проведение региональной инвестиционной энергетической конференции.