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Мурманская область. Арктика16.03.18 11:05

В преддверии выборов энергетики провели тренировку по ликвидации последствий нарушения электроснабжения потребителей

Энергетики отработали последовательность действий по установке и пуску резервного источника электроснабжения при нарушении электроснабжения потребителей.

По легенде тренировки отключение электроснабжения произошло из-за повреждения оборудования на трансформаторной подстанции Мурманской горэлектросети, в результате чего был обесточен один из избирательных участков. Для электроснабжения избирательного участка на период ликвидации повреждения была привлечена бригада филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» с резервным источником снабжения электроэнергией (РИСЭ). Питание избирательного участка было восстановлено.

По оценке специалистов, персонал обеих электросетевых организаций действовал правильно и уложился в нормативные сроки.

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