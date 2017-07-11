В преддверии выступления главы Федеральной резервной системы доллар и евро дорожают

Мировые цены на нефть умеренно растут сегодня утром на фоне увеличения спроса на сырьё, трейдеры также продолжают отыгрывать комментарии о возможном участии представителей Ливии и Нигерии во встрече ОПЕК и других нефтедобывающих стран (ОПЕК+), свидетельствуют данные торгов.

Рост нефтяных цен отчасти вызван ростом спроса на сырьё, ожидаемого в ближайшие недели, передает агентство «Рейтер» со ссылкой на трейдеров.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявлял, что решение о приглашении Ливии и Нигерии на технический комитет по мониторингу выполнения соглашения о сокращении добычи нефти будет принято в течение двух недель. Это может быть важным, ведь Ливия и Нигерия освобождены от обязательств по сделке ОПЕК+, поскольку их нефтяная промышленность пострадала от деятельности вооруженных группировок.

«Трейдеры обеспокоены тем фактом, что рост добычи в Нигерии и Ливии, которые восстанавливаются после внутренних конфликтов, будет продолжать ослабление соглашения стран ОПЕК и России о сокращению добычи», - приводит агентство слова инвестиционного аналитика «Rivkin Securities» Уильяма О'Лафлина.

На этом фоне сегодня утром доллар дорожает к мировым валютам, так как трейдеры ожидают выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джанет Йеллен позднее на этой неделе, свидетельствуют данные торгов.

Глава ФРС США выступит перед конгрессом 12-13 июля на этой неделе. Участники рынка ожидают комментариев о дальнейших планах регулятора по монетарной политике. В июне ФРС повысила базовую процентную ставку до 1-1,25% годовых с 0,75-1%, а также сообщила о планах начать сокращение портфеля активов на своём балансе в текущем году. ФРС по-прежнему прогнозирует еще одно повышение ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375%.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах составил 60,5682 рубля. По отношению к официальному курсу американская валюта выросла на 26,68 копейки. К последней сделке 10 июля доллар подорожал на 33,82 копейки.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к курсу, установленному Банком России на сегодня, увеличился на 24,31 копейки и составил 69,0168 рубля. Относительно последней сделки евро поднялся на 37,18 копейки.