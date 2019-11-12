В преддверии зимы во флотской столице стартовал благотворительный марафон «Добрый Североморск»

С 11 ноября по 5 декабря в ЗАТО Североморск будет проходить VII благотворительный марафон «Добрый Североморск». Цель марафона - вовлечение жителей ЗАТО, органов власти, бизнес-сообщества, предприятий и учреждений в решение острых социальных проблем, возрождение традиций милосердия, развитие благотворительности.

В этом году в качестве благополучателей выступают четыре общественные североморские организации: местное отделение Всероссийского общества слепых, организация помощи бездомным кошкам «Усы, лапы и хвост», Центр гуманитарной помощи «Стезя милосердия» и североморское отделение Мурманской региональной общественной благотворительной организации многодетных семей и инвалидов «Радуга».

- Впервые подобный благотворительный марафон был проведен в 2013 году, тогда он носил статус областного и назывался «Добрые города», однако далее только североморцы продолжили эту замечательную традицию, переименовав марафон в «Добрый Североморск», - сказал Эдуард Миронов, первый заместитель главы ЗАТО г.Североморск. - Желаю нашим благополучателям быть активными, рассказывать по возможности везде о марафоне, о своих общественных организациях, принимать участие в городских мероприятиях и проводить свои. Сбор средств продолжится до 5 декабря, итог мы подведем традиционно во время большого благотворительного концерта в Центре досуга молодёжи.

Более 30 боксов для сбора средств в рамках «Доброго Североморска» будут стоять в учреждениях культуры, образования, в магазинах, МФЦ, социальный учреждениях города. Так же будут и переносные боксы, с которыми волонтеры или члены общественных организаций будут стоять на различных мероприятиях.

Первый стационарный бокс в здании администрации ЗАТО г.Североморск уже пополнился взносами.