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Мурманская область. Арктика21.11.19 09:30

В предстоящий период демография Мурманской области будет находиться под влиянием ухудшения возрастной структуры населения

В региональном парламенте вчера прошло заседание комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Депутаты обсудили и поддержали проект областного бюджета на ближайшие три года, в том числе, объёмы финансирования госпрограммы «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» и её подпрограмм.

Бюджетные ассигнования на программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» в 2020 году составят порядка 1,6 миллиарда рублей. Большая часть средств будет направлена на содержание Государственной противопожарной службы Мурманской области.

- Мы видим, что все вопросы безопасности предусмотрены в госпрограммах и будут решены, – отметил Михаил Ильиных.- Конечно, хотелось бы более интенсивного обновления специализированной техники, но пока мы исходим из того, что есть.

Комитет одобрил принятие проекта закона в первом чтении.

В среду состоялось и заседание комитета областной Думы по экономической политике, энергетике и ЖКХ под председательством Максима Белова. Депутаты обсудили прогноз социально-экономического развития Мурманской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов. С информацией выступила министр экономического развития области Елена Тихонова.

Параметры прогноза сформированы в трех вариантах: базовом, целевом и консервативном. В следующем году рост валового регионального продукта составит 101,9 процента, доля налоговой отдачи – 14,2%, что на уровне 2018 года. В предстоящий период демография региона будет находиться под влиянием ухудшения возрастной структуры населения – прежде всего, сокращения численности женщин 25-34 лет. Сдерживать движение негативных трендов естественного движения населения будут меры, реализуемые в рамках нацпроекта «Демография», который предполагает дальнейшую поддержку семей. Докладчик отметила, что идёт работа по Стратегии развития Мурманской области.

Комитет принял информацию к сведению, отметив, что в разделе об уровне жизни населения не отражен размер индексации заработной платы работникам бюджетных организаций, не обозначенным в майских указах президента, также не отражён целевой уровень дохода от трудовой деятельности, по которому планируется сохранить достижение соотношения зарплаты отдельных категорий работников бюджетных организаций в целях реализации майских указов президента.

Комитет рассмотрел проект закона об областном бюджете на 2020 год и последующий период и одобрил его принятие в первом чтении. В центре внимания депутатов, в частности, была программа по развитию комфортной среды проживания населения региона. Отмечалось, что 308 миллионов рублей предусмотрены для муниципальных образований на подготовку к отопительному периоду. На замену лифтов в многоквартирных домах в следующем году планируется выделить 250 миллионов рублей. Эти средства будут использованы для замены 80 лифтов.

Также рассматривались основные вопросы программы «Формирование современной городской среды Мурманской области». В числе новых направлений финансирования - предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - участниках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, на которое выделено 114 миллионов рублей, отметим, что объём средств на ремонт дворов значительно увеличен.

На поддержку волонтёрства в сфере развития территорий предусмотрены 3,2 миллиона рублей, на предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на реализацию проектов по поддержке местных инициатив – 25 миллионов рублей.

 

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