В Причальном и Туломе заработали аптечные пункты

Администрация ГОБУЗ «Кольская ЦРБ» информирует жителей Кольского района об открытии пунктов реализации лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения в амбулатории с. Тулома и в фельдшерском здравпункте пгт. Мурмаши (ул. Причальная, 18).

Аптеки заработали с 24 января. Время работы данных пунктов соответствует работе данных медицинских учреждений.

Лекарственное обеспечение осуществляется по мере потребности.

Приобрести лекарственные препараты и изделия медицинского назначения можно при обращении к сотрудникам медицинских учреждений.