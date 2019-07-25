Количество контрольно-надзорных мероприятий на особо охраняемых территориях Мурманской области необходимо увеличить, подчеркнул глава региона Андрей Чибис на вчерашнем заседании оперативного штаба по противодействию незаконному обороту водных биологических ресурсов.

На повестке дня – усиление охраны реки Варзуга и её притоков. Министр природных ресурсов и экологии Мурманской области Дмитрий Руусалеп отметил, что, несмотря на проводимые рейды, по итогам научных исследований учёных ПИНРО на протяжении ряда лет в природном заказнике «Варзугский» зафиксировано снижение популяция дикого атлантического лосося. Основные причины, по словам профильного министра, – увеличивающаяся антропогенная нагрузка и рост браконьерства.

Министерством природных ресурсов и экологии Мурманской области и Баренцево-Беломорским территориальным управлением федерального агентства по рыболовству утверждён план проведения совместных контрольно-надзорных мероприятий на особо охраняемых природных территориях регионального значения. По итогам прошлого года по нерестилищам реки Варзуга проведено 14 межведомственных рейдов, выявлено 112 административных нарушений природоохранного и рыбоохранного законодательства. Кроме того, как прозвучало в докладе, с мая 2019 года на территории заказника проводятся мероприятия в сфере экологического, лесного и охотничьего надзора, к участию в которых привлекают общественников – за это время проведено восемь выездов, выявлено 56 нарушений.

По мнению Дмитрия Руусалепа, сократить количество правонарушений и стабилизировать популяцию дикого атлантического лосося позволит создание отдельного подразделения на юге области с постоянно действующей оперативной группой инспекторов.

На заседании штаба выступил начальник оперативного отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов ББТУ. Игорь Смоленский отметил, река Варзуга и её притоки Пана, Кица, Индель наиболее подвержены браконьерству, поэтому в настоящий момент в данные районы передислоцировано 10 инспекторов из других подразделений рыбоохраны – проведено 56 рыбоохранных рейдов.

«Меры борьбы с браконьерством на реке Варзуга однозначно необходимо усилить. Наша задача – объединиться и организовать совместные рейды с представителями профильного министерства, сотрудников УМВД и государственных инспекторов Росрыболовства. Выездные проверки должны стать регулярными и проводиться не реже одного раза в неделю», – подчеркнул глава региона.