В проект «Наша рыба» вошли и крупные игроки, имеющие большие квоты, такие как ПАО «Мурманский траловый флот» и АО «Мурманский губернский флот»

Проект «Наша рыба» действует на территории региона уже более месяца. Продажи охлаждённой и мороженой рыбы по ценам на треть ниже рыночных стартовали в Мурманске 14 июля, в День рыбака. Спустя две недели открылась первая рыбная ярмарка. С тех пор проект непрерывно расширяет зону своего действия. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве области доложил министр развития промышленности и предпринимательства Дмитрий Филиппов.

Юридической основой проекта служит Соглашение о взаимодействии между НО «Союз рыбопромышленников Севера», НО «Ассоциация прибрежных рыбопромышленников и фермерских хозяйств Мурмана» и одной из региональных торговых сетей.

Продажи доступной рыбопродукции начались с Мурманска, затем к «Нашей рыбе» подключились торговые точки в Коле, Кировске, Апатитах, Мончегорске и Североморске.

География проекта продолжает расширяться: недавно в него вошли Кандалакша, Оленегорск и Полярные Зори. Своей очереди ждёт Ковдор.

По словам министра, огромным спросом у северян пользуется охлаждённая рыба. За время действия проекта в рамках рыбных ярмарок было реализовано 12,6 тонны охлаждённой продукции, в магазинах – почти 20 тонн.

«Охлаждёнку» в основном поставляют прибрежники: ООО «Буссоль», ООО «Куратор», ООО «Северная морская мануфактура», ООО «Золотая рыбка», ИП Калинихин, ООО «РК Атлантика», ООО «Путина», ООО «Карелрыба», ООО «Кереть», ООО «Севрос», ООО «Бионорд». Подключились к «Нашей рыбе» и крупные игроки, имеющие большие квоты, такие как ПАО «Мурманский траловый флот» и АО «Мурманский губернский флот».