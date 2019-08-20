В прогимназии № 61 Мурманска заменили 28 окон с помощью АО «ММТП»

В школах Мурманска активно идёт подготовка к новому учебному году. Важно вовремя обновить классы и помещения, в которых юным северянам предстоит провести следующий учебный год.

АО «Мурманский морской торговый порт» не первый год помогает прогимназии № 61 Мурманска. В прошлом году был отремонтирован класс для первоклашек, установлен питьевой фонтанчик, оборудованный согласно новым правилам СанПиН. Ранее приобретен ступенькоход для мальчика с ограниченными возможностями здоровья. Также закупались игрушки для воспитанников групп дополнительного образования.

В прошлом году началась замена старых окон в классах, спортивных залах и библиотеке. В двух классах и в малом спортивном зале поменяли линолеум, началась установка новых светильников. В это году работы были продолжены.

«В настоящее время план работ этого года выполнен полностью. Всего за последние два года в учебном заведении заменено 28 окон. В том числе, в раздевалке и спортивных залах», - сказала директор МБОУ г. Мурманска прогимназия № 61 Елена Рахуба.

В школе проходят обучение более 400 юных мурманчан. В прогимназии проводятся дополнительные занятия по футболу, шахматам, шашкам, информатике, робототехнике, спортивным танцам и хип-хопу. Благодаря ремонтным работам, выполненным с помощью АО «ММТП», ещё больше детей смогут заниматься в тёплых и уютных классах, а также в этом году, как ожидается, возобновят работу секции самбо и дзюдо.

Администрация учебного заведения поблагодарило АО «ММТП» за выделение средств и помощь в выполнении работ.