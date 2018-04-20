Мурманская область. Арктика20.04.18 15:09
В прокуратуре Мурманской области состоялось заседание аттестационной комиссии
19 апреля 2018 года в прокуратуре Мурманской области состоялось заседание аттестационной комиссии под председательством заместителя прокурора области Резниченко С.В.
Два молодых специалиста – помощник прокурора Печенгского района Цвентарный В.Е. и помощник Мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Пескова М.А. успешно прошли первичную аттестацию, признаны соответствующими занимаемой должности и в соответствии со ст.40.4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в торжественной обстановке приняла Присягу прокурора.
Кроме того, аттестованы два сотрудника аппарата прокуратуры области, которые признаны соответствующими занимаемым должностям.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 412 человека
-
Последние комментарии
Татьяна Лысова
19.04.18 16:36
Убедительная просьба помочь связаться с Натальей Бахмач. Благодаря этому человеку, мне есть чем гордиться своей дочерью, которая в 2000году училась у неё в ДТШ Мурманска. С дрожью прочли историю- что
Комментарий к новости:Детская театральная школа принимает поздравления
Юляша Б из Простоквашино.
19.04.18 00:38
Дай Бог, чтобы учитель английского языка-участник конкурса - в 2020 году не ушел из школы, т. к. ЕГЭ по английскому языку в 20120 году станет обязательным к сдаче в рамках итоговой аттестации!!
Комментарий к новости:Учителя выходят на старт
Зимин Антон Юрьевич
18.04.18 01:14
Росляково Школьная 4, нет возможности вынести мусор до контенира!!! Причина! НЕТ ТРОТУАРА, ТРОПЫ!!!!!! Просим вас рассмотреть заявление и принять меры. Спасибо за понимание.
Комментарий к новости:Работа управляющих компаний на контроле у главы администрации Мурманска Андрея Сысоев
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». Тематическая программа (12+)19:00«Международные новости». Информационная программа19:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиОптовики продолжили поднимать цены на топливо, за ними потянулись и АЗС Мурманской области-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 апреля-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной