19 апреля 2018 года в прокуратуре Мурманской области состоялось заседание аттестационной комиссии под председательством заместителя прокурора области Резниченко С.В.

Два молодых специалиста – помощник прокурора Печенгского района Цвентарный В.Е. и помощник Мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Пескова М.А. успешно прошли первичную аттестацию, признаны соответствующими занимаемой должности и в соответствии со ст.40.4 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» в торжественной обстановке приняла Присягу прокурора.

Кроме того, аттестованы два сотрудника аппарата прокуратуры области, которые признаны соответствующими занимаемым должностям.