В прошедшем году органами прокуратуры Мурманской области выявлено свыше 2,3 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства

В прокуратуре Мурманской области подведены итоги работы по противодействию коррупции в 2018 году. В прошедшем году органами прокуратуры области выявлено свыше 2,3 тысячи нарушений антикоррупционного законодательства, внесено 803 акта прокурорского реагирования, в том числе 315 представлений, 382 лица привлечено к дисциплинарной ответственности, 2 лица уволено в связи с утратой доверия, расторгнуто 3 трудовых договора, заключенных с нарушением порядка их заключения. Направлено в суды 20 заявлений на сумму 3133 тысячи рублей.

Эффективно применялась практика привлечения виновных должностных и юридических лиц к административной ответственности: привлечено 64 лица с назначением штрафов в сумме 2,6 млн рублей, реально взыскано 2 млн рублей (76%), в том числе: 1 лицо наказано в административном порядке по факту незаконного вознаграждения от имени юридического лица (ст. 19.28 КоАП РФ) и 48 лиц по фактам незаконного привлечения к труду бывших служащих (ст. 19.29 КоАП РФ).

В рамках реализации процессуальных полномочий, предусмотренных п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, прокурорами пресекались факты незаконной выплаты бюджетных средств по муниципальному контракту при невыполнении работ, предусмотренных его условиями, факты мошенничества и присвоения при использовании средств бюджетных учреждений, государственных и муниципальных предприятий, жилищно-коммунального хозяйства. Всего по материалам прокурорских проверок расследуется 7 уголовных дел.

В целях восстановления интересов государства направлено 16 заявлений о возмещении ущерба, причиненного актами коррупции, на сумму 3,1 млн рублей, 14 из которых рассмотрены и удовлетворены на сумму 22,5 млн рублей (с учетом иска, заявленного в 2017 г.), 2 иска прекращены ввиду добровольного удовлетворения требований прокурора на сумму 26 тысяч рублей.

Сумма реально взысканного ущерба возросла более чем в 2 раза и составила 3045 тысяч рублей (2017 г. - 1427 тысяч рублей). В остальной части взыскание проводится в рамках возбужденных исполнительных производств.

Вопросы реального возмещения ущерба, причиненного актами коррупции, обсуждались на координационном, межведомственном совещаниях руководителей правоохранительных органов региона, а также на рабочей группе по вопросам противодействия коррупции. По результатам выработаны дополнительные меры межведомственного взаимодействия, направленные на повышение эффективности работы в указанной сфере.

В результате антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов из 569 нормативных правовых актов и их проектов исключено 829 коррупциогенных факторов.

Судами области рассмотрено 48 уголовных дел коррупционной направленности в отношении 50 лиц, по результатам их рассмотрения осуждено 32 лица, из них 7 лиц приговорены к реальным срокам наказания.

В числе лиц, привлеченных к уголовной ответственности: глава администрации муниципального образования, 2 должностных лица правоохранительных органов, 11 руководителей государственных областных и муниципальных учреждений, а также сотрудников федеральных и муниципальных учреждений, 7 руководителей коммерческих организаций и 1 врач.