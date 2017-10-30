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Мурманская область. Арктика30.10.17 11:30

В прошедшие выходные на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими

За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

28 октября около 8 часов 20 минут на 23 км автодороги «Кировск-п.Коашва» водитель, управляя автомобилем «Шевроле», при выполнении обгона потерял контроль над управлением транспортного средства, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем «Тойота». В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле» (девушка 29 лет) обслужена амбулаторно.

В прошедшую субботу около 12 часов 00 на 15 км автодороги «Заполярный-Сальмиярви» водитель автомобиля «Ниссан» при движении в сторону Никеля не учел дистанцию до впереди идущего транспортного средства «Рено» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 54-летняя пассажирка автомобиля «Ниссан» обслужена амбулаторно.

28 октября около 12 часов 35 минут на 18 км автодороги «Заполярный-Сальмиярви» водитель, управляя автомобилем «Рено», при движении в сторону Заполярного не учел дорожные условия, потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил съезд в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием автомобилем. В результате ДТП 59-летний водитель и 37-летний пассажир автомобиля «Рено» госпитализированы в медицинское учреждение.

30 октября около 7 часов 5 минут на 5 км автоподъезда к городу Североморск водитель, управляя автомобилем «Ауди», не предоставил преимущество в движении женщине с ребёнком на руках, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, и допустил на них наезд. В результате происшествия 34-летняя женщина и 2-летний ребёнок госпитализированы в медицинское учреждение.

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2935 нарушений Правил дорожного движения. 250 нарушений допущено пешеходами, 23 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 28 водителей.

Выявлено 7 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1735 нарушений ПДД. 9 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 118 столкновений с материальным ущербом (без пострадавших).

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