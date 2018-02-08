В прошлом году в Мурманской области рекорды по росту цен установили помидоры, топливо моторное и услуги высшего образования

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-декабрь 2017 года.

Как сообщает ведомство, в декабре 2017 года инфляция в Мурманской области сложилась на уровне 103,1% к декабрю предыдущего года (в 2016 году – 105,6%), что выше среднероссийского уровня на 0,6 процентного пункта (102,5%).

Продовольственные товары за год подорожали в среднем на 2,6% (по России – на 1,1%). Цены на непродовольственные товары увеличились на 4,2%, платные услуги населению – на 2,4% (по России, соответственно, на 2,8% и 4,4%). Из числа продовольственных товаров наибольшее увеличение цен с начала года отмечено на помидоры (на 21%), картофель (на 19%), яблоки (на 16%), лимоны (15%), масло сливочное (на 14%), масло оливковое, соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы (на 10%), овощные консервы, огурцы (на 8 %), мороженое, молоко и молочную продукцию (на 6%), рыбу мороженную (кроме сельди), печень говяжью, изделия мучные кондитерские, филе рыбное мороженое, продукты из мяса и птицы копченые (на 5%). При этом снизились цены на чеснок (на 35%), сахар (на 27%), виноград (на 23%), яйцо куриное (на 12%), крупы и бобовые (на 11%), мясо птицы, сельдь соленую, подсолнечное масло, сухофрукты и апельсины (на 6%), морковь и орехи (на 5%).

Из числа непродовольственных товаров наибольшее увеличение стоимости зарегистрировано на шерстяные ткани и топливо моторное (на 9%), фотоаппараты и табачные изделия (на 8%), печатные издания и галантерею (на 7%), ювелирные изделия, полотенца, меховые изделия, обувь, парфюмерно-косметические товары, металлическую и стеклянную посуду, трикотажные изделия, чулочно-носочные изделия, ковры и ковровые изделия (на 6%), часы, ткани хлопчатобумажные, одежду и белье, фарфорофаянсовую посуду, игрушки и товары для животных (на 5%). Стоимость медикаментов, пиломатериалов и спичек снизилась на 3%.

Из числа платных услуг населению услуги высшего образования подорожали на 28%, услуги почтовой связи – на 16%, обрядовые услуги, услуги городского пассажирского транспорта, услуги прачечных и организаций культуры – на 10%, услуги бань и душевых, услуги среднего образования – на 8%, ремонт одежды, услуги проводного вещания и санаторно-оздоровительные услуги – на 7%, ветеринарные и медицинские услуги – на 6%, услуги правового характера – на 5%.