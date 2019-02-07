В 2018 году в локомотивные депо Октябрьской дирекции тяги поступило 164 новых локомотива. Парк тягового подвижного состава был пополнен 41 тепловозом и 123 электровозами.

В прошлом году завершилось обновление локомотивного парка Мурманского региона ОЖД. Это позволило значительно улучшить степень надёжности тягового обеспечения подходов к незамерзающему порту Мурманска.

Парк эксплуатационного локомотивного депо Кандалакша в прошлом году пополнился 100 единицами грузовых электровозов переменного тока 2ЭС5К и 10 единицами грузовых электровозов переменного тока ЗЭС5К.

Все поставляемые локомотивы оборудованы эргономичными кабинами управления с повышенной шумоизоляцией, современными системами жизнеобеспечения (установками климат-контроля, экологически чистыми санитарными узлами, виброустойчивыми креслами машиниста, холодильниками, устройствами для подогрева пищи). Комплекс новых систем и оборудования в совокупности существенно улучшает условия работы локомотивных бригад, сообщила служба корпоративных коммуникаций ОЖД.