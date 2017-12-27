В противолодочном учении в Баренцевом море принял участие экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков»

Экипаж большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» Северного флота во взаимодействии с экипажем атомной подводной лодки провёл в Баренцевом море учение по поиску и слежению за субмариной условного противника.

Моряки отрабатывали различные элементы противолодочных задач курса боевой подготовки, в том числе организацию поиска подводной лодки и слежения за ней как одиночным кораблем, так и во взаимодействии с экипажем атомной подводной лодки, противолодочной авиацией, другими надводными кораблями.

Моряки-противолодочники в ходе данного выхода в море успешно выполнили комплекс упражнений с комбинированным применением различных средств и способов поиска подводных лодок условного противника.

БПК «Вице-адмирал Кулаков» - большой противолодочный корабль проекта 1155. Он имеет на вооружении противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды артиллерийского и ракетного вооружения.

В последние годы большие противолодочные корабли Северного флота активно задействуются в ходе выполнения задач дальних походов в Атлантическом океане, Средиземном море, а также при решении задач по освоению Арктики.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ноябре экипаж БПК «Вице-адмирал Кулаков» вернулся в главную базу Северного флота город Североморск после успешного выполнения задач дальнего похода, продолжавшегося около полугода в Северной Атлантике, Средиземном, Красном и Аравийском морях.