В прямом эфире - о высоком и прекрасном

27 сентября в 12.00 включайте канал «Арктик-ТВ», настраивайтесь на радио «Рекорд» и прикоснись прекрасному! В гостях программы «Открытая студия» «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» музыкальный редактор Мурманской областной филармонии Ольга Беляева.

Разговор в прямом эфире пойдёт о высоком и прекрасном: что ждать мурманчанам в новом сезоне, какие именитые артисты посетят наш город…

Слушайте на радио «RECORD», смотри на «Арктик-ТВ»!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляй месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.