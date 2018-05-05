В пункте временного размещения, куда недавно переехали шесть семей из аварийного дома № 30 по улице Декабристов, чисто и безопасно

Депутат Государственной Думы Алексей Веллер и временно исполняющий полномочия главы администрации города Мурманска Алексей Лыженков посетили пункт временного размещения на улице Героев-североморцев, 5/3, куда недавно переехали шесть семей из аварийного дома № 30 по улице Декабристов.

Согласно акту обследования технической комиссии, есть угроза обрушения несущих конструкций здания многоквартирного дома, вызванная воздействием паводковых вод на строительные конструкции.

- С февраля 2015 года - момента, когда дом № 30 по улице Декабристов был признан аварийным - специалисты МКУ «Новые формы управления» проводили мониторинг состояния конструкций этого здания. До февраля текущего года дом находился в стабильном состоянии: контрольные точки не меняли значений. Однако в апреле этого года было зафиксировано ухудшение технического состояния несущих конструкций, - рассказал Алексей Лыженков. - Комиссией по чрезвычайным ситуациям принято решение, что жителям нужно эвакуироваться.

Первоначально жильцам аварийного дома предложен специально оборудованный пункт временного размещения на пр. Героев-североморцев, д. 5/3, где имеются все бытовые условия. Впоследствии по заявлениям жильцов они будут расселяться в помещения маневренного фонда. Пункт временного размещения включает 25 помещений, среди них — 8 однокомнатных и 6 двухкомнатных. Для проживания есть все необходимое: большой холл, кухня, душевые и туалетные комнаты, бытовая техника.

Недавно в пункте временного размещения был сделан капитальный ремонт: перепланировка помещений, замена окон, дверей, замена сетей водоснабжений и электроснабжения, радиаторов.

- Пункт оборудован на высоком уровне, все сделано качественно. Мы видим чистые, светлые помещения, как жилые, так и общественного пользования. Все комнаты аккуратные и, главное, безопасные — соответствуют всем нормативам жилого помещения, - отметил Алексей Веллер. - Мы понимаем, что сюда люди приходят жить ненадолго. И для короткого периода условия достойные. Например, пострадавшие после взрыва газа в доме на улице Свердлова уже переехали в квартиры. Что важно, уже складывается практика, при которой примерно через полтора–два месяца семьям, вынужденным находиться в пункте временного размещения, город предоставляет жилье маневренного фонда, куда они могут перевезти вещи.

Сейчас УМВД России по городу Мурманску обеспечивает охрану многоквартирного дома № 30 по улице Декабристов и общественный порядок. Имущество людей, которое остается в аварийном доме, находится под охраной.