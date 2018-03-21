В пьяном угаре мурманчанин убил хозяйку квартиры

В дежурную часть полиции областного центра поступило сообщение от диспетчера скорой медицинской помощи о том, что в квартире дома, расположенного по улице Журбы, обнаружен труп женщины с множественными ножевыми ранениями в области шеи.

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники патрульно-постовой службы, следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску и представители городского следственного отдела.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками полиции на месте был задержан мужчина - 42-летний ранее судимый мурманчанин - и доставлен в отдел полиции.

Сотрудниками уголовного розыска отдела полиции № 1 УМВД России по г. Мурманску при содействии сотрудников областного управления уголовного розыска подозреваемый в преступлении был полностью изобличен. Мужчина дал признательные показания.

По версии следствия, подозреваемый приехал в гости к своей бывшей сожительнице в квартиру по улице Журбы, где они совместно распивали спиртные напитки. Внезапно между ними возникла ссора, в ходе которой у злоумышленника на почве личной неприязни возник умысел на совершение убийства. Действуя с указанной целью, он схватил находившийся в комнате нож и нанёс им несколько ударов в область шеи потерпевшей. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. После чего злоумышленник, находясь в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения, обратился к мужчине, проживающему в том же доме, которому рассказал о происшедшем. Мужчина, увидев соседку в крови, сразу вызвал экстренные службы.

Как сообщает УМВД России по городу Мурманску, Следственным отделом по городу Мурманску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.