В пьяном угаре северяне легко идут на преступления

Сотрудниками отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску изобличен 60-летний житель областного центра, подозреваемый в краже бытовой техники у сестры.

В дежурную часть поступило заявление от 55-летней местной жительницы. Женщина рассказала, что из квартиры ее матери было похищено её имущество: стиральная машина, холодильник, швейная машинка. Сумма ущерба составила 75 тысяч рублей.

Полицейскими установлено, что в краже имеются основания подозревать брата потерпевшей. Женщина рассказала, что её родственник страдает алкогольной зависимостью и может быть причастен к краже.

Подозреваемый - 60-летний местный житель, - был установлен и доставлен в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном и пояснил, что похищенную технику он хотел продать, а денежные средства потратить на личные нужды. Похищенное имущество было изъято.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи, - лишения свободы на срок до пяти лет.

А в это время Кандалакшскими полицейскими возбуждено уголовное дело по факту угроз убийством. В дежурную часть отдела полиции поступил звонок от местной жительницы 1969 года рождения. Северянка сообщила, что ей угрожает сосед.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия сотрудники полиции установили, что 46-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил скандал в помещении общежития на улице Комсомольской.

В ходе ссоры гражданин стал предъявлять женщине претензии по поводу разрыва между ними личных отношений. На просьбы соседей успокоиться и соблюдать правила проживания в общежитии гражданин не реагировал. Позже конфликт перешёл в высказывание угроз убийством, при этом мужчина замахивался на женщину топором. В создавшейся ситуации, поступившие словесные угрозы потерпевшая восприняла как реально осуществимые.

Злоумышленник был задержан нарядом прибывшими на место происшествия полицейскими.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, в отношении северянина дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.