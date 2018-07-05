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Мурманская область. Арктика05.07.18 11:27

В пьяном угаре во время конфликта убил знакомого

Следственным отделом по закрытым административно-территориальным образованиям Мурманской области Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя города Гаджиево. Действия обвиняемого квалифицированы по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ – убийство.

В ходе предварительного следствия установлено, что 19 мая 2018 года обвиняемый, находился в гостях в Гаджиево, где со своими знакомыми на протяжении двух дней употреблял алкогольные напитки. В этот же день в вечернее время злоумышленник, продолжая находиться с приятелями и пребывая в состоянии алкогольного опьянения, вступил в словесный конфликт с одним из гостей, причиной которого явилось недовольство обвиняемого о распространении потерпевшим о нём слухов. Испытывая личную неприязнь, обвиняемый взял находившийся поблизости с ним нож и нанёс им не менее пяти колото-резаных ран в области грудной клетки потерпевшему.

Смерть мужчины наступила на месте преступления от полученных повреждений. Осознав наступившие последствия, обвиняемый принял меры для вызова скорой помощи и сотрудников полиции.

Как сообщает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Ксения Кошелюк, в отношении обвиняемого на период следствия избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

 

 

 

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