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Мурманская область. Арктика13.10.18 07:30

В пятницу генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артём Пидник посетил Мурманскую область

Это первый из семи регионов присутствия энергокомпании, где он побывал в новой должности. Руководитель крупнейшей сетевой энергокомпании СЗФО принял участие в в заседании регионального штаба по обеспечению электробезопасности региона (ШОБЭС).

На заседании ШОБЭС обсуждался вопрос о готовности энергетических компаний региона к зиме. Было отмечено, что филиал «Колэнерго» полностью выполнил ремонтную программу и готов к бесперебойной работе в период зимнего пика нагрузок.

Ремонтная программа филиала «Колэнерго» 2018 года составляет 520 млн рублей, все основные работы по ней завершены. В ходе подготовки к осенне-зимнему периоду проведен полный объем регламентных работ по техническому обслуживанию, полностью укомплектован аварийный запас. К ликвидации возможных технологических нарушений готовы 10 мобильных подразделений.

Также в пятницу Генеральный директор МРСК Северо-Запада встретился с первым заместителем Губернатора Мурманской области Алексеем Тюкавиным.

Алексей Тюкавин поздравил Артема Пидника с назначением и поприветствовал на мурманской земле, отметив давнее и эффективное сотрудничество правительства региона и МРСК Северо-Запада. Артем Пидник подчеркнул, что в Мурманске он не впервые, и по прежней работе знает регион и его промышленный потенциал.

В повестке встречи – консолидация электросетевых активов, вопросы тарифообразования, а также строительство объектов филиала «Колэнерго» для надежного электроснабжения села Териберка.

В настоящее время разрабатывается проектная документация, которая будет готова к 1 декабря текущего года. В 2019 году планируется начать строительно-монтажные работы, которые должны завершиться к 1 сентября того же года.

Что касается схемы внутреннего электроснабжения Териберки, где в настоящее время сети находятся на обслуживании сторонней компании, генеральный директор МРСК Северо-Запада Артём Пидник подчеркнул: «Мы готовы взять на себя обслуживание этих сетей, но необходимо урегулировать взаимоотношения собственника и организации, обслуживающей сети в настоящий момент. При этом мы, безусловно, рассчитываем на участие в решении этого вопроса правительства мурманской области».

Заместитель губернатора сообщил о готовности региональной власти активно участвовать в этой работе.

В ходе визита в Мурманскую область генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Артем Пидник проверил ход работ по обеспечению надежного электроснабжения объектов Центра крупнотоннажных морских сооружений для нефтегазовой отрасли – Кольской верфи в окрестностях села Белокаменка.

Он осмотрел площадку будущей подстанции ПС-150 кВ «Белокаменка», заказчиком строительства которой выступает ООО «НОВАТЭК-Мурманск». Здесь в настоящее время ведутся активные строительно-монтажные работы.

Руководитель крупнейшей электросетевой компании также осмотрел территорию, где в рамках реализации этого проекта ПАО «МРСК Северо-Запада» ведёт строительство двух воздушных линий 150 кВ, протяженностью 56 и 16 км.

 

 

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