Мурманская область. Арктика13.06.19 08:00
В рамках акции «Всероссийский день посадки леса» Зелеборский стал зеленее
На территории Мурманской области прошли первые мероприятия по посадке деревьев в рамках акции «Всероссийский день посадки леса».
В посёлке городского типа Зеленоборский сотрудники Ковдозерского лесничества вместе с детьми и педагогами Зеленоборской санаторной школы-интерната высадили около центрального входа в школу небольшое дерево ели. Лесники наглядно показали участникам мероприятия, как правильно провести посадку, чтобы дерево прижилось и радовало окружающих своей пышной хвойной кроной.
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