В рамках акции «Всероссийский день посадки леса» Зелеборский стал зеленее

jack денежки на COSA GRANDIOSA явно уже выделены и на самый верх доложено ,что прямо завтра об'ект уже будет на 100% в эксплуатации. а теперь,между дел выясняется,что строить некому. а когда,со временем, Комментарий к новости: От масштабных работ в Белокаменке «щепки летят»

Валентина Если смотреть видео, то работы проводятся оперативно и профессионально! Комментарий к новости: Спасатели устраняют мазутное загрязнение на Кольском заливе