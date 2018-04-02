В рамках акции «Всей семьей в музей» в Краеведческом музее состоялся день семейного отдыха «Птицы нашего края»

31 марта в Мурманском областном краеведческом музее состоялся День семейного отдыха «Птицы нашего края», который приурочен к празднованию Международного дня птиц.

Мероприятие прошло в рамках акции «Всей семьей в музей». Гости музея посетили экскурсию «Птицы Мурманской области». Юные северяне узнали о птицах, занесенных в Красную книгу Мурманской области: филине, бородатой неясыти, беркуте и других. Сравнили серую ворону и черного ворона, познакомились с оляпкой – водяным воробьем.

Музейный сотрудник подробно рассказал о том, как птицы заботятся о своем потомстве и об особенностях их питания.

Дети узнали, что такое "птичьи базары" и увидели птиц, которые там обитают: гагарок, кайр, чаек и других.

В заключение мероприятия ребята поучаствовали в мастер-классе и сделали объемную тематическую открытку «Пернатые друзья».