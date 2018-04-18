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Мурманская область. Арктика18.04.18 16:43

В рамках «Часа субъекта» на заседании Совета Федерации с докладом о социально-экономическом развитии Мурманской области выступила губернатор Марина Ковтун

Сегодня в рамках «Часа субъекта» на заседании Совета Федерации с докладами о социально-экономическом развитии Мурманской области и приоритетах в законодательной деятельности выступили губернатор Марина Ковтун и председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой.

Марина Ковтун поблагодарила Совет Федерации за возможность представить верхней палате парламента в год 80-летия образования Мурманской области достижения арктического региона, рассказать о его перспективах и проблемах, которые сдерживают интенсивное развитие края.

«Статус самостоятельного региона были присвоен региону в 1938 году в результате его бурного индустриального развития и интенсивного заселения в годы первых пятилеток. В нашем советском прошлом не было термина «мегапроект», но именно так осваивался Север. Стимулом приезжать сюда для людей были высокие зарплаты, длинные отпуска, новые квартиры. Север поднимали самые работящие, волевые и образованные люди со всей страны. Такому «положительному отбору» мы обязаны высоким качеством человеческого капитала в нашем крае. Стратегическая роль области обусловлена уникальным географическим положением, природными богатствами и мощным промышленным потенциалом. Сегодня Мурман обретает былое величие. Он становится опорной базой освоения Арктической зоны России, крупнейшим логистическим центром Севера страны. В этом мы видим свою стратегическую миссию. Задача всех уровней власти – создание необходимых условий для реализации такого сценария», – заявила Марина Ковтун.

При этом существенным фактором, сдерживающим экономический рост области, губернатор Марина Ковтун назвала «северное удорожание». Так, по приведённым Мариной Ковтун данным, в структуре затрат на производство продукции в регионе доля затрат на топливо и энергию вдвое превышает среднероссийское значение: 15,3% против 7% в среднем по России. Существенно выше и расходы на фонд оплаты труда: почти 19% против 13,5% в среднем по России. «Северные» издержки также служат причиной повышенных бюджетных расходов на содержание социальной сферы.

В ходе выступления среди основных предложений Мурманской области, направленных на обеспечение условий для развития региона, Марина Ковтун отметила необходимость вернуться на федеральном уровне к вопросу газификации региона, пересмотреть подходы к установлению тарифов на электроэнергию для регионов с избыточными и при этом «запертыми» мощностями. В социальной сфере Марина Ковтун предложила поддержать проект «Арктический доктор» и модернизацию онкологической службы региона.

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