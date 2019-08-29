В рамках Декады здорового образа жизни в Мурманской области пройдёт 250 спортивных мероприятий

С 31 августа по 8 сентября в Мурманской области пройдет Декада здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья», посвященная 80-летию Дня физкультурника. Основная цель – привлечь большее число северян к здоровому образу жизни и активному отдыху на свежем воздухе.

В эти дни спортивные мероприятия будут проходить на территории всех муниципальных образованиях региона. В Мурманске 7 сентября стартует масштабный фестиваль спорта «Гольфстрим». Программа включает различные соревнования для профессионалов и любителей всех возрастов. По традиции в этот день состоится массовый легкоатлетический забег по Кольскому мосту. Специальную дистанцию преодолеют северяне с ограниченными возможностями здоровья. Самые мужественные и подготовленные спортсмены проверят свои силы в ледяном плавании через Кольский залив. Также на площадках фестиваля будут проходить соревнования по «парковым шахматам», роллер спорту, регби. В этом году мурманчане и гости праздника смогут посетить интернациональную выставку собак «Северное сияние – 2019».

Более 30 различных мероприятий в рамках Декады здорового образа жизни проведут в ЗАТО Александровск. Так, 6 сентября учащиеся школы №269 из Снежногорска примут участие в военно-спортивной игре «Зарница». Горожан приглашают на праздник «День здоровья», который состоится 7 сентября в 12.00 на площади им. В.В. Мурко. В Полярном 4 сентября сотрудники центральной детской библиотеки проведут для юных читателей акцию «Будьте здоровы!» из цикла мероприятий «ОБЖ плюс». Начало в 15.00.

На ледовой арене спорткомплекса «Юность» в Апатитах в субботу, 31 августа, пройдут массовые катания. Туристический слет «Золотая осень» соберет спортсменов в поселке Видяево. 4 сентября в районе озера Питьевое стартуют командные соревнования по спортивному ориентированию.

7 и 8 сентября в 12.00 на лыжном стадионе «Тирвас» в Кировске состоится Чемпионат и Первенство города по спортивному ориентированию бегом. Под девизом «Люби себя, свое тело и душу» в течение недели на различных площадках Ковдора будут проходить спортивно-развлекательные мероприятия.

К «Спортивным каникулам Заполярья» присоединится и Кольский район. 31 августа в Мурмашах состоится открытое первенство по пейнтболу среди начинающих игроков, а 13 сентября в 14.00 будет дан старт традиционному легкоатлетическому пробегу, посвященному Дню физкультурника. В рамках проведения спартакиады трудящихся и «Старшее поколение» в городе Полярные Зори 4 сентября пройдут соревнования по легкой атлетике. Начало в 18.00.

Подробный план физкультурных и спортивных мероприятий Декады здорового образа жизни «Спортивные каникулы Заполярья» размещен на официальном сайте Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области. Там же можно ознакомиться с режимом работы спортивных объектов.