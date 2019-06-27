В рамках «Десятилетия детства» правительство Мурманской области будет проводить мероприятия совместно с УФСИН

В правительстве Мурманской области состоялось подписание многостороннего соглашения с Управлением федеральной службы исполнения наказаний региона о проведении профилактических мероприятий в рамках «Десятилетия детства», объявленного в 2018 году.

Соглашение предполагает совместную организацию работы с подростками, осужденными к наказаниям, не связанным с изоляцией. Так, для детей планируется проведение мероприятий по патриотическому воспитанию, развитию культурно-образовательного уровня, пропаганде здорового образа жизни.

Подписи под документом поставили министр образования и науки Мурманской области Ирина Ковшира, министр по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Глеб Шинкарчук, председатель комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светлана Наумова, председатель комитета по культуре и искусству Мурманской области Сергей Ершов и начальник УФСИН Мурманской области Дмитрий Тарасов.