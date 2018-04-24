В рамках Дней Финляндии в Мурманске открылся семинар «Арктическое сотрудничество – окружающая среда и устойчивое развитие»

В рамках открывающихся сегодня Дней Финляндии в Мурманске начал свою работу семинар «Арктическое сотрудничество – окружающая среда и устойчивое развитие». В работе семинара принимают участие первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин, Генеральный консул республики Финляндия в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, представители властных структур, бизнес-сообщества, научных кругов и общественных организаций двух стран.



Обращаясь к участникам семинара, первый заместитель главы региона отметил, что Финляндия - наш давний и надёжный партнёр, сотрудничество с которым носит равноправный, многоплановый и взаимовыгодный характер, опирается на прочные торгово-экономические связи и контакты между людьми.



«Решение вопросов охраны окружающей среды продолжает оставаться среди приоритетов деятельности правительства области и международного сотрудничества на Севере. В 2017 году, который был объявлен в России Годом экологии и Годом особо охраняемых природных территорий, в Мурманской области было реализовано большое количество природоохранных проектов. Всего в региональный план Года экологии вошло свыше 100 мероприятий с общим объемом финансирования более 3,5 млрд рублей, 97% которых – внебюджетные инвестиции», – подчеркнул Алексей Тюкавин.



Первый заместитель губернатора заверил, что работа по ключевым направлениям в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования будет продолжена.