В рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в новогодние каникулы пройдут праздничные мероприятия в муниципалитетах Мурманской области. Мероприятия состоятся на 12 общественных территориях, благоустроенных в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Сегодня в Оленегорске в сквере Ветеранов войны и труда проводится детская театрализованная игровая программа в рамках городской акции «Новогодний кортеж Деда Мороза».

Спортивными мероприятиями отмечают новый год жители Гаджиево: на центральной площади в конце декабря состоится открытие новогодней лыжни «Здравствуй, Новый год», а в начале января – открытие соревнований по лыжным гонкам «Рождественский спринт».

Фейерверком, ночной дискотекой, новогодним представлением встретят Новый год жители Видяево, Заозерска и Пушного.

В парке по ул. Пушкина в Апатитах в начале января пройдут Рождественские колядки с группой «Ярушко», а также праздничная программа «Новый год и Рождество – волшебство и колдовство». Фольклорный праздник «Рождественские встречи» с участием ансамбля народной песни «Снежица» запланирован на 6 января у Дома культуры в Междуречье.

7 января в зоне отдыха у озера Семеновское для жителей и гостей Мурманска состоится массовое народное гулянье «Рождество Христово». В программе мероприятия - обрядовые песни, колядки, выступления самодеятельных коллективов, ярмарка декоративно-прикладного творчества, массовые народные игры и конкурсы.

Конкурс снеговиков планируется провести в январе в сквере по ул. Советской в Мурмашах.

Развлекательная игровая программа «Новогоднее конфетти» запланирована на 5 января в поселке Сафоново.

Спортивная эстафета «Там, на неведомых дорожках…» с участием детей и родителей детского сада № 1 планируется 6 января на стадионе в Печенге.