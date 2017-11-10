В рамках фестиваля «Мелодии Арктики» будет звучать музыка Иоганна Баха и Петра Чайковского

12 ноября в Мурманской областной филармонии в рамках фестиваля «Мелодии Арктики» состоятся два концерта талантливого екатеринбургского органиста Тараса Багинца.

Тарас Багинец - солист Свердловской государственной академической филармонии, органист, клавесинист, а также выдающийся интерпретатор музыки Иоганна Баха и его современников. Он является основателем и художественным руководителем крупнейшего в России Международного фестиваля музыки Иоганна Себастьян Баха - «Bach-Fest», ежегодно проходящего в Екатеринбурге.

Для юных зрителей в 15.00 состоится концерт «Знакомьтесь – наш орган!», на котором дети познакомятся с музыкальным творчеством Иоганна Баха, Петра Чайковского и других композиторов. В 18.00 в рамках концерта «Бах и Маршан. История несостоявшейся дуэли» северяне послушают произведения Иоганна Баха и Луи Маршана в исполнении Тараса Багинца.

Концерты проведёт музыкальный критик, ведущий телеканала «Культура» и радио «Россия» Артём Варгафтик (г. Москва).