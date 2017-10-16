В рамках фестиваля «Трасса» в Мурманской области пройдут образовательные семинары

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области в рамках X Мурманского открытого регионального фестиваля поддержки и развития молодежного творчества «ТРАССА» проводит образовательные семинары по теме «Организация творческих событий».



Ведущими семинаров выступят: Александр Макаров, руководитель творческого объединения «51 Чемодан Позитива», специалист по связям с общественностью филиала «35 СРЗ» АО «ЦС «Звездочка», и Антон Занин – представитель творческого объединения «51 Чемодан Позитива», специалист по работе с молодежью муниципального предприятия «Дом молодежи».



Первый семинар состоится 23 октября в Кировске. Второй будет проходить 29 октября в Мурманске.



Для того чтобы принять участие в семинарах, необходимо подать заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». Подробная информация и программа образовательных семинаров опубликованы на молодежном сайте Мурманской области «Чердак».