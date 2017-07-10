В рамках флешмоба «Чистый регион 51» мурманские активисты ОНФ приняли участие в очистке побережья озера Среднее

Сегодня на побережье озера Среднее высадился экологический десант. К активистам народного фронта присоединились представители общества молодых инвалидов «Валентина-плюс», общественной организации «Энергия» и неравнодушные к природе Заполярья горожане. Все пришедшие были обеспечены мешками и перчатками. За время проведения акции удалось собрать более 60 мешков мусора.

«Активисты ОНФ регулярно участвуют в субботниках. А чтобы показать, насколько важной и нужной может быть помощь каждого, мы запустили флешмоб «Чистый регион 51». Суть его проста: мы призываем жителей Мурманской области не проходить мимо стихийного скопления мусора, а сфотографировать его и убрать. Очищенную территорию тоже нужно зафиксировать на камеру, выложить оба снимка в интернет с хэштегом #чистыйрегион51 и бросить аналогичный вызов своим друзьям. Сегодня я ответил на вызов коллег, эстафету передаю заместителю губернатора Мурманской области Евгению Никоре, главе муниципального образования г. Мурманск Дмитрию Филиппову и главе администрации Кольского района Александру Лихолату», – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в Мурманской области Максим Сахневич.