В рамках гастролей по Мурманской области артисты областного драматического театра подарят зрителям Кировска два спектакля

9 ноября на сцене Кировского городского Дворца культуры состоится спектакль «…Будем жить как боги?..», поставленный по пьесе Юрия Полякова. Главные герои спектакля – члены семьи Гаврюшиных, чей привычный мир рушится с появлением нового ученика Веры Николаевны - Артема Бударина, самородка, сибиряка, бывшего спецназовца. Энергичный, способный и успешный Артем, непохожий на обычное окружение домочадцев, очень заинтересовал и Веру Николаевну, и ее дочь Алену.

Режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств России Султан Абдиев, художник-постановщик – заслуженный работник культуры России Наталья Авдеева.

В спектакле заняты актеры: Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Мария Лобова, Александр Покатнев, Владимир Равданович, Ирина Рыдзелева, Алексей Худяков.

10 ноября в 12.00 юные северяне увидят спектакль-игру «Осторожно: дети!». Герои истории - ожившие машины, светофор и дорожные знаки познакомят ребят с правилами дорожного движения и покажут запоминающееся музыкальное шоу с танцами и смешными песнями о дорожном этикете.

Режиссер-постановщик - Никита Ковалев.

В спектакле заняты: артисты – Наталья Боброва, Сергей Валиков, Ольга Вирту, Юлия Васькова, Алексей Воронин, Глеб Глебов, Сергей Горбунов, Юлия Гусарова, Юлия Денежкина, Ольга Заяц, Алексей Кинк, Светлана Лебедева, Мария Лобова, Наталья Молчанова, Анна Новицкая, Наталья Поземина, Владимир Равданович, Екатерина Сенченко, Алексей Худяков, Тамара Шагвалеева, Ксения Ширина. Анастасия Мокрякова, Вера Рыженкова, Андрей Белянцев, Анна Васильева и Лев Мальцев.