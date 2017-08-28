В рамках государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» выполняется строительство и ремонт фельдшерско-акушерских пунктов

Вопрос развития сети фельдшерско-акушерских пунктов обсудили сегодня на оперативном совещании в правительстве Мурманской области.

«Мы много раз говорили, что самый «близкий» к пациенту, самый востребованный и потому самый важный вид медицинской помощи – амбулаторная и поликлиническая помощь. Что же касается сельской местности, то там иных видов помощи просто нет. Поэтому одной из первоочередных задач развития здравоохранения в регионе я считаю развитие сети фельдшерско-акушерских пунктов на селе», – отметила губернатор Марина Ковтун.

В рамках мероприятий государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» выполняется строительство фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в Варзуге и Чапоме Терского района с вводом в эксплуатацию в 2017 году.

«В Программе предусмотрены средства и на строительство ФАПа в Чаваньге, планируется откорректировать существующую проектную документацию также с учетом жилых помещений для проживания семьи фельдшера», – сообщил Валерий Перетрухин.

В ноябре 2016 года после капитального ремонта открылась амбулатория в Зверосовхозе. Затраты регионального бюджета составили более 10 млн рублей.

Амбулатория в Ура-Губе уже до конца года переедет в отремонтированное помещение. Также до конца года будет отремонтирована амбулатория в Шонгуе. На эти цели программой предусмотрено 2 млн рублей. В Минькино планируется организовать ФАП, пока рассматривается два проекта. Сметная стоимость более 2 млн рублей.

«Держите, пожалуйста, эту работу на контроле. Я также прошу глав администраций районов максимально идти навстречу Минздраву в данной работе», – подчеркнула губернатор Марина Ковтун.