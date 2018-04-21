В рамках международного культурного фестиваля «Птица Баренц» в областной детско-юношеской библиотеке состоится театрализованное представление

22 апреля в 14.00 в отделе искусства и творчества Мурманской областной детско-юношеской библиотеки (г. Мурманск, ул. Буркова, 30) состоится театрализованное представление «Репка на новый лад» с участием собак клуба кинологов и канис-терапевтов «Романов-на-Мурмане».



Представление проходит в рамках международного культурного фестиваля «Птица Баренц» в Мурманске.



Юные участники фестиваля увидят необычную постановку самой известной русской народной сказки «Репка». На этот раз в качестве артистов выступят собаки. Владельцы собак и их питомцы, а также сотрудники библиотеки представят новую версию сказки, где появятся и новые герои – друзья-соседи из северных зарубежных стран. Ведь для решения большого и серьезного вопроса необходимо всеобщее участие. Праздник украсят выступления детских танцевальных и вокальных коллективов.