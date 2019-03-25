В рамках Международной экологической акции «Час Земли» экологи проведут встречи с юными северянами

25 марта в Мурманской областной научной библиотекепройдут мероприятия в рамках международной экологической акции «Час Земли» - состоится познавательная программа «Ответь за природу!».

Пресс-секретарь Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы Татьяна Юлусова расскажет об истории акции «Час Земли», о мероприятиях, которые проходят в рамках акции в Мурманской области, в России и в мире. Участники встречи смогут принять участие в онлайн-тесте. Эта форма обратной связи позволит каждому рассказать о наиболее важных экологических проблемах региона. Самых активных участников встречи ждут панда-подарки от WWF России.

Активисты общественного движения «Природа и молодёжь» проведут мастер-класс по скрапбукингу из макулатуры, который даст вторую жизнь использованным материалам.