В рамках ММДН обсудят международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике

12 ноября в рамках VII Мурманской международной деловой недели состоится второй дискуссионный клуб «Международные практики в сфере формирования комфортной городской среды в Арктике: малые города - большие возможности». Организатором мероприятия выступает администрация Кольского района при поддержке правительства Мурманской области.

Основная цель дискуссионного клуба - обмен профессиональным опытом в сферах архитектуры, градостроительства, дизайна, формирования комфортных условий для жителей малых городов в Арктике, территориального проектирования поселений, расположенных на Крайнем Севере, экологической и энергетической безопасности населения.

В программе мероприятия выделены две обширные дискуссии: «Вовлечение жителей в обсуждение и принятие решений по вопросам формирования современной городской среды» и «Креативные решения северных городов - параметры притяжения», акцентирующая внимание на вопросах внедрения цифровых технологий и платформенных решений «Умный город» при формировании комфортной городской среды, северной идентичности и городских реноваций в Арктике.

Общее количество участников площадки более 120 человек.

Среди иностранных партнеров - представители администрации Губернии Финнмарк и муниципалитетов Вардё, Лебесбю, Сёр-Варангер (Норвегия), руководители финских коммун Инари и Энонтекиё.

Российскую сторону представят правительство и муниципальные образования Мурманской области, сотрудники крупных региональных предприятий, участники кластера северного дизайна, преподаватели высших учебных заведений, ландшафтные дизайнеры студии «Флорин», специалисты в области архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Почетными гостями мероприятия будут генеральный директор архитектурного бюро «АДЭК» Андрей Кобзев (Москва) и генеральный директор консалтингового бюро «Высоцкий Консалтинг» Александр Высоцкий (Санкт-Петербург).

На полях дискуссионного клуба состоится подписание Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Кольского района и ООО «НОВАТЭК-Мурманск», а также Плана по сотрудничеству между администрациями Кольского района, г.п. Кола, г.п. Молочный, г.п. Мурмаши и коммуной Инари (Финляндская Республика) на 2019-2021 годы.

Помимо основной программы, вниманию всех участников будут предложены экспозиция, посвященная 50-летию сотрудничества Кольского района и коммуны Инари, выставка-презентация муниципалитетов - участников Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, фотовыставка работ «Природа Кольского края», выставка-продажа изделий декоративно-прикладного творчества местных мастеров.

Кроме того, запланировано награждение победителей регионального творческого конкурса по разработке эскизных проектов - концепций развития общественных территорий в населенных пунктах Мурманской области, а также награждение участников Всероссийского фестиваля энергосбережения «ВместеЯрче!».

Завершится мероприятие яркой концертной программой для жителей и гостей Кольского района.