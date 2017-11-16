В рамках ММДН в Мончегорске на деловой сессии обсудили вдохновляющие практики поддержки и реализации социальных инициатив

Сегодня в рамках VI Мурманской международной деловой недели в Мончегорске состоялась деловая сессия «Социальное партнерство. Реализация общественных инициатив».

В центре внимания – практики поддержки и реализации социальных инициатив: презентация социальных проектов и их результатов; примеры реализации стратегии корпоративной социальной ответственности через взаимодействие бизнеса и общества; обсуждение механизмов привлечения финансирования социально важных идей, а также технологий внедрения, запуска и реализации соцпроектов.

В работе деловой сессии принял участие заместитель губернатора Роман Дурягин.

«Здесь собрались представители крупных компаний с сильной социальной политикой и жители-активисты. Тематика мероприятия весьма интересна. Мы отмечаем, что все больше жителей сегодня включаются в эту деятельность. Правительство Мурманской области и крупные промышленные компании, работающие на территории Заполярья и имеющие сильную социальную ответственность, такие как «Норникель», Кольская ГМК и другие, поддерживают инициативу граждан и оказывают им всестороннюю поддержку», – отметил в своем выступлении Роман Дурягин.

Участникам сессии были представлены социально значимые проекты, реализуемые в муниципалитетах Мурманской области, в их числе благотворительная программа «Мир новых возможностей» компании «Норникель», мурманский фестиваль «Гольфстрим», проект «Наш парк» города Полярные Зори, проекты Историко-краеведческого музея Печенгского района, а также проекты, разработанные по инициативе граждан и поддержанные правительством области, администрациями муниципалитетов, крупными промышленными компаниями и самими жителями.

Организатор деловой сессии – администрация Мончегорска при поддержке правительства Мурманской области, компании «Норникель», Кольской ГМК и Делового клуба социальных предпринимателей.