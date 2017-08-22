В рамках Мурманской международной деловой недели состоится международная конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов»

15 ноября в рамках VI Мурманской международной деловой недели состоится II Международная конференция «Женщины в социальном бизнесе: опыт северных регионов». Её проведёт деловой клуб женщин-предпринимателей «Ключ к успеху». Соорганизаторами мероприятия выступают министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области и министерство экономического развития Мурманской области.

В центре внимания конференции – женское предпринимательство, социальный бизнес в Арктических регионах РФ, поддержка женского и социального предпринимательства, развитие доступа НКО и бизнеса к государственным услугам в социальной сфере, истории создания и развития бизнеса женщин-предпринимателей.

В рамках конференции запланирован мастер-класс «Как запустить свой проект и сделать город комфортнее» исполнительного директора Института медиа, дизайна и архитектуры «Стрелка» Ольги Полищук (г.Москва).