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Мурманская область. Арктика26.08.19 14:13

В рамках нацпроекта «Экология» в Мурманской области реализуется шесть региональных проектов

В целях реализации национального проекта «Экология» и входящих в его состав федеральных проектов в Мурманской области разработаны и реализуются шесть региональных проектов: «Чистая страна», «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение лесов», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма». О ходе работы по проектам на оперативном совещании в правительстве региона доложил замгубернатора Евгений Никора.

Главным мероприятием проекта «Чистая страна» в Заполярье стала рекультивация помётохранилища птицефабрики «Снежная». Проект рассчитан на три года со сроком реализации до 2021 года. 31 мая администрация Кольского района заключила с ООО «Размах ГП» трехлетний муниципальный контракт на выполнение соответствующих работ. Цена контракта – 380 млн рублей.

В рамках проекта «Сохранение лесов» проведены работы по искусственному лесовосстановлению на площади 106 га. В ближайшее время будет заключен государственный контракт на поставку в регион 13 кг семян лесных растений.

По проекту «Чистая вода» в Мурманской области запланированы реконструкция и строительство водозаборных сооружений в Туломе и Териберке. Работы будут завершены в 2022 году.

Проект «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» предполагает создание в Мурманской области двух новых особо охраняемых природных территорий федерального значения – национального парка «Терский берег» и заказника «Долина реки Ворьема». Подготовка обоснования ведётся за счет средств Баренц-отделения Всемирного фонда дикой природы.

Также входе исполнения регионального проекта разработан экологический маршрут для природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний», на маршруте установлены информационные аншлаги. Работы финансировались в рамках Соглашения между Правительством Мурманской области и ПАО «ГМК «Норильский никель».

В региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов» вошло мероприятие по расчистке реки Варзуга в районе Кузомени. Ведётся разработка проектной документации. После защиты проекта в Росводресурсах в Минприроды России будет направлена заявка на включение этого мероприятия в федеральный проект. Сами работы запланированы на 2020-2021 годы.

Глава Мурманской области Андрей Чибис поручил Евгению Никоре и профильным ведомствам активизировать работу по подготовке проектной документации на ещё одно крайне важное для региона мероприятие – рекультивацию старого полигона ТКО в Дровяном.

«Принципиально важно, чтобы в 2020 году необходимая заявка в нацпроект была сделана», – подчеркнул врио губернатора.

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