В рамках плана по улучшению ситуации в здравоохранении в регионе открываются новые отделения и вводятся дополнительные часы приёма

В рамках плана по улучшению ситуации в здравоохранении Мурманской области в регионе открываются новые отделения и вводятся дополнительные часы приёма. О ходе реализации антикризисного плана сегодня на оперативном совещании доложил и.о.министра здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

«Дорожная карта» предусматривает реализацию 112 отдельных мероприятий, направленных на решение таких задач, как повышение доступности первичной медико-санитарной помощи, обеспечение доступности скорой медицинской помощи, оперативного доступа пациентов к специализированной и высокотехнологичной помощи, развитие паллиативной медпомощи, устранение кадрового дефицита. На сегодняшний день исполнение плана составляет порядка 25%, отметил Дмитрий Панычев.

Так, в посёлке Чапома приступил к работе фельдшер, открыты смотровые кабинеты в Заполярном и при Мурманской городской поликлинике № 2; организованы онкоосмотры мужчин в Кировске; на базе областной клинической больницы создан Центр амбулаторной онкологической помощи по профилю «урология»; открыто отделение ранней помощи и комплексной реабилитации малышей с особенностями в развитии; в Кольской ЦРБ создана служба борьбы с болью, в поликлинике Мончегорской ЦРБ открыто первичное онкологическое отделение, открыт кабинет психотерапевтического приема в поликлинике Мурманского областного психоневрологического диспансера; а также внедрён новый вид высокотехнологичной помощи – интравитреальное введение ингибиторов ангиогенеза.

Для удобства пациентов и оперативной записи к врачам в областной стоматологической поликлинике организована работа дежурного врача в две смены: с 8.00 до 20.00 по будням, с 9.00 до 15.00 – в субботу (ранее дежурство было организовано только в одну смену). На 35% увеличено количество номерков к врачам-специалистам в консультативно-диагностическом центре Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина. Для записи на приём на базе Мурманской городской детской поликлиники № 5 создан колл-центр.

Активно ведётся работа по привлечению в регион медиков. На сегодняшний день заключено 120 договоров на целевое обучение в медицинских вузах Санкт-Петербурга, Петрозаводска и Архангельска, 48 договоров – на обучение в ординатуре.

Дмитрий Панычев также подчеркнул, что по поручению врио губернатора Мурманской области со всеми руководителями медицинских организаций региона подписаны дополнительные соглашения. Оценивать эффективность работы по выполнению поставленных задач будут каждый месяц.