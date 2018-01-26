В рамках подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области пройдет свыше 70 ключевых мероприятий

Программа подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области отражает различные стороны жизни региона и учитывает интересы всех возрастных категорий населения. Об этом сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, рассказал председатель комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.

Как отметил Сергей Ершов, программа направлена на популяризацию достижений Мурманской области и поддержание у населения чувства сопричастности и гордости за свой регион. Она включает 70 ключевых мероприятий различной направленности, в реализации которых будут задействованы региональные исполнительные органы государственной власти, областные учреждения культуры и образования, объединения творческих союзов, советы ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, телекомпании и крупные промышленные предприятия региона.

В рамках 80-летия региона запланированы в том числе Дни Мурманской области в Совете Федерации и презентация Мурманской области на Петербургском Международном экономическом форуме. Среди наиболее значимых культурно-просветительских мероприятий – концерты Симфонического оркестра Мариинского театра и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», гастроли Московского академического театра им. Владимира Маяковского, выставка из собраний Государственного Русского музея, а также выставка Государственного Исторического музея, подготовленная специально к юбилею Мурманской области, – жители Кольского Заполярья станут ее первыми посетителями. В течение года пройдут такие крупные образовательные, научные и спортивные мероприятия, как форумы «Шаг в будущее» и «Малая Родина», слет кадетов и школьников «Арктический щит России», выставка «Сокровища саамской земли», спартакиада молодежи России по дзюдо, Арктические студенческие игры, международная велогонка «Арктик Райс», творческий конкурс для средств массовой информации «Мурман: грани творимой истории» и многие другие.

В настоящее время также завершается разработка муниципальных программ празднования юбилея области – они будут размещены на официальных сайтах муниципальных образований.

«Проект программы подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области носит разноуровневый и многосторонний характер, включает различные, как по направленности и содержанию, так и по масштабам, мероприятия», – подчеркнул Сергей Ершов.

Губернатор Марина Ковтун отметила, что могут возникнуть новые предложения, инициативы, которые дополнительно войдут в программу празднования, которые будут рассматриваться оргкомитетом в рабочем порядке. Разработанный и предложенный на заседании правительства план был принят как основа предстоящей работы.