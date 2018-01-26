Опровержение недостоверных сведений о В.П. ОрловеОбразовательный процесс в школе № 2 Полярного - разрешить, массовые мероприятия – запретить
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.01.18 11:41

В рамках подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области пройдет свыше 70 ключевых мероприятий

Программа подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области отражает различные стороны жизни региона и учитывает интересы всех возрастных категорий населения. Об этом сегодня на заседании правительства Мурманской области, которое провела губернатор Марина Ковтун, рассказал председатель комитета по культуре и искусству Сергей Ершов.

Как отметил Сергей Ершов, программа направлена на популяризацию достижений Мурманской области и поддержание у населения чувства сопричастности и гордости за свой регион. Она включает 70 ключевых мероприятий различной направленности, в реализации которых будут задействованы региональные исполнительные органы государственной власти, областные учреждения культуры и образования, объединения творческих союзов, советы ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, телекомпании и крупные промышленные предприятия региона.

В рамках 80-летия региона запланированы в том числе Дни Мурманской области в Совете Федерации и презентация Мурманской области на Петербургском Международном экономическом форуме. Среди наиболее значимых культурно-просветительских мероприятий – концерты Симфонического оркестра Мариинского театра и Государственного камерного оркестра «Виртуозы Москвы», гастроли Московского академического театра им. Владимира Маяковского, выставка из собраний Государственного Русского музея, а также выставка Государственного Исторического музея, подготовленная специально к юбилею Мурманской области, – жители Кольского Заполярья станут ее первыми посетителями. В течение года пройдут такие крупные образовательные, научные и спортивные мероприятия, как форумы «Шаг в будущее» и «Малая Родина», слет кадетов и школьников «Арктический щит России», выставка «Сокровища саамской земли», спартакиада молодежи России по дзюдо, Арктические студенческие игры, международная велогонка «Арктик Райс», творческий конкурс для средств массовой информации «Мурман: грани творимой истории» и многие другие.

В настоящее время также завершается разработка муниципальных программ празднования юбилея области – они будут размещены на официальных сайтах муниципальных образований.

«Проект программы подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области носит разноуровневый и многосторонний характер, включает различные, как по направленности и содержанию, так и по масштабам, мероприятия», – подчеркнул Сергей Ершов.

Губернатор Марина Ковтун отметила, что могут возникнуть новые предложения, инициативы, которые дополнительно войдут в программу празднования, которые будут рассматриваться оргкомитетом в рабочем порядке. Разработанный и предложенный на заседании правительства план был принят как основа предстоящей работы.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаБедное население неспособно на технологический прорыв - эксперт
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 402 человека
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Мурманчанин
23.01.18 23:06
Очень хорошая новость, что сотрудники ГИБДД собрались и оштрафовали недобросовестных водителей возле Ленты. Непонятно другое, это была запланированная и одобренная акция? Ведь завтра там все будет как
Комментарий к новости:В Мурманске не перевелись любители занять парковку для инвалидов
Known
18.01.18 15:47
А что можно ждать от д******ных либералов! * - купюры внесены редакцией.
Комментарий к новости:Гайдаровский форум выдаёт мрачные прогнозы
Михаил
18.01.18 05:29
Депутатов и гос служащих посадить на МРОТ
Комментарий к новости:Куда подтолкнёт новый МРОТ предпринимателей Мурманской области
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире15:00«Неизвестная версия». Документальный цикл (12+)15:50«Международные новости». Информационная программа16:05«Среда обитания». Документальный цикл (12+)
-PRO ДеньгиНа прошедшей семидневке по росту цен отличились морковь и белокочанная капуста-PRO ВалютуКурс евро вырос почти на 15 копеек, доллар теряет 10 копеек-PRO ЭнергетикуАО «МЭС» выпустило на линию три новых мазутовоза-PRO ЖКХПрокуратурой Ленинского административного округа г.Мурманска в 2017 году выявлено более 600 нарушений в сфере ЖКХ-PRO Нефть и газНорвегия запретит бурение и геологоразведку в Арктике ещё на четыре года-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика