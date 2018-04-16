В рамках проекта «КвантоШахматы» в детском технопарке «Кванториум-51» завершился второй этап шахматного турнира

11 и 13 апреля 2018 года в «Кванториум-51» проходил турнир по классическим шахматам в рамках проекта «КвантоШахматы».

В качестве судей в турнире приняли участие Шананин Владимир Александрович, судья 1 категории, тренер-преподаватель КДЮСШ №17 г. Мурманска (главный судья турнира) и Порошин Василий Васильевич, судья 1 категории, председатель городской шахматной федерации, заведующий шахматным клубом областной шахматной федерации.

Турнир проходил в 2 этапа: 11 апреля по итогам многочасовой игры определены финалисты турнира и 4 победителя отборочного этапа, 13 апреля определён абсолютный чемпион турнира среди кванторианцев, им стал обучающийся «Робоквантума» Владислав Багрий. Победитель турнира получит возможность принять участие в отборочном этапе на смену международного профессионального шахматного клуба Prof. Chess Club.

Турнир по классическим шахматам проходил среди обучающихся детского технопарка «Кванториум-51» в рамках игрового блока проекта «КвантоШахматы». В изобретательском блоке проекта приняли участие работы кванторианцев на тему развития игры в шахматы. Лучшие из работ будут представлены на Всероссийском шахматном форуме «Дон-2018».