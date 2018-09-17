В рамках проекта поддержки местных инициатив в Апатитах обновили хоккейный корт

Сегодня на оперативном совещании губернатор Марина Ковтун обратилась к опыту муниципалитетов региона по реализации проектов с помощью проекта поддержки местных инициатив.

Этот проект, который предполагает вовлечение граждан в благоустройство территорий своих городов и поселков, нашел живой и серьезный отклик у северян. Примеры успешных практик есть в Кандалакше, Оленегорске, Мончегорске и многих других муниципалитетах, подчеркнула Марина Ковтун.

«В Апатитах в минувшую пятницу торжественно открыли обновленный хоккейный корт. На софинансирование работ по его реконструкции город получил из регионального бюджета два миллиона рублей. Остальное – средства жителей, бизнес-сообщества и местного бюджета», – отметила Марина Ковтун.

Как сообщил по видеосвязи глава администрации Апатитов Николай Бова, апатитчане выбирали из четырех проектов. Горожане активно участвовали в работе по благоустройству, 459 жителей пожертвовали в проект свои личные средства.