В рамках программы Фонда капитального ремонта по замене лифтового оборудования в Североморске были установлены 34 новых лифта

Председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск Александр Савченко проверил ход ремонтных работ на лестнице, которая ведёт от 13 к 3 дому на улице Адмирала Сизова. Это достаточно важная в Североморске транспортная артерия. Лестница соединяет две части города. В замене нуждаются настил и перила, а подпорные конструкции в укреплении. Капитальный ремонт запланирован на следующий год. Предполагается, что трап станет шире и будет оснащена направляющими для колясок.

- Все работы будут проводиться в летний период, а до этого времени должна быть составлена проектно-сметная документация, проведены конкурсные процедуры и только потом начнётся реконструкция, - рассказал председатель КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск Александр Савченко.

Ну а пока трап будет обслуживать компания «Инвест ЖКХ». Уже к выходным ремонт должен быть завершён. Рабочие укрепляют настил, монтируют перила. Так же в местах стыков сварочных работ по возможности будут усилены так называемые «рёбра жесткости». Ветхое состояние трапа не позволяет провести работы в полном объёме.

Коммунальщики обращаются к жителям Североморска с просьбой бережнее относиться к муниципальному имуществу.

- В рамках текущего контракта нам неоднократно доводилось видеть качающихся на перилах школьников. Хотелось бы, чтобы жители Североморска провели беседу со своими детьми, потому что поломанные перила — это вандализм, - отметил директор компании «Инвест ЖКХ» Богдан Харченко.

Так же сегодня председатель КРГХ администрации ЗАТО г.Североморск Александр Савченко встретился с представителями управляющей компании «СЖКХ».

- В 2018 году управляющая компания отремонтировала 43 подъезда. Был произведён косметический ремонт, покрашены стены, заменены почтовые ящики. Частично выполнен ремонт в шести подъездах и ещё в 19 будет завершён до конца года, - рассказала инженер отдела производства работ управляющей компании «СЖКХ» Мария Соколова.

Помимо подъездов, в муниципалитете велись большие работы по ремонту крыш. На кровли были выделены дополнительные бригады. Так же в этом году в рамках программы Фонда капитального ремонта по замене лифтового оборудования в ЗАТО были установлены 34 новых лифта.