В рамках программы «Формирование современной городской среды» на территории Мурманска предусмотрены работы по капитальному ремонту 6 дворовых территорий

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил строительную площадку по улице Достоевского, где ведется реконструкция дворовых территорий в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды».

Рабочие уже установили бордюрный камень, сейчас ведутся подготовительные работы для дальнейшего асфальтирования проезжей части и тротуаров, а это около 3000 квадратных метров. Кроме того, будут отремонтированы две лестницы, подпорные стены, ливневая канализация, затем установят ограждение и проведут работы по озеленению дворовой территории рядом с домами №№ 20, 21 и 22 по улице Достоевского.

– Важную роль в успехе проекта играет активное участие жителей, их заинтересованность и поддержка. Многие коррективы вносятся с согласованием жильцов, – отметил Андрей Сысоев. – Ведь все это делается для мурманчан, для того, чтобы людям было комфортно и уютно.

В 2017 году в соответствии с поручением президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина на территории России началась реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», который предусматривает благоустройство территорий в населенных пунктах с населением более 1000 человек.

Программа предусматривает благоустройство дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных мест. Финансирование предусматривается за счёт федерального, областного и местного бюджетов.

В рамках программы «Формирование современной городской среды» на территории города Мурманска в 2017 году предусмотрены работы по капитальному ремонту 6 дворовых территорий (11 адресов), образованных многоквартирными домами №№ 1, 3 и 10 по улице Виктора Миронова, домов №№ 25/2, 25 по улице Юрия Гагарина и домов №№ 12, 14 и 20 по ул. Анатолия Бредова (Ленинский округ) и домами по улице №№ 20, 21 и 22 по улице Достоевского (Первомайский округ). Кроме того, будет реконструирована зона отдыха озера Семеновское с устройством велосипедно-пешеходных дорожек.