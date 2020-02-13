В рамках проведения конференции состоялась встреча председателя Мурманской облдумы с генеральным консулом РФ в городе Киркенесе

Отмечалось, что сотрудничество между Мурманской областью и представителями Норвегии продолжается, проекты в традиционных сферах по-прежнему реализуются, развивается приграничная инфраструктура.

- Депутаты областной Думы считают важным развитие контактов с областями Норвегии, - отметил Сергей Дубовой. - Ежегодно парламентарии принимают участие в Днях российско-норвежского приграничного сотрудничества, участвуют в работе Парламентской Конференции Баренцева региона, а также в заседаниях Баренцева Регионального Совета в составе делегаций Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.

Особое внимание Сергей Дубовой обратил на активную работу депутатов по военно-патриотическому направлению.

- Ежегодно в канун годовщины Победы в Великой Отечественной войне и годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье проходит совместный выезд представителей областной Думы, членов общественной организации «Щит» и норвежских коллег по памятным местам Кольского края и Норвегии, - отметил глава регионального парламента. - Участники тожественной церемонии собираются вместе, чтобы почтить память павших, вспомнить героев, отдавших свою жизнь, защищая Отечество и освобождая свою землю от врагов.