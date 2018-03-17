В рамках рабочего визита Мурманск посетил помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек

В рамках рабочего визита в Мурманск помощник министра здравоохранения Российской Федерации Виталий Флек, представители департаментов ведомства, а также Росздравнадзора, фонда обязательного медицинского страхования посетили медицинские организации региона.

Как отметил помощник министра здравоохранения Российской Федерации Виталий Флек, такие комплексные выезды осуществляются по всем регионам страны с целью контроля за исполнением федеральных требований на местах; и, при необходимости, дать рекомендации для совершенствования оказания медицинской помощи.

В рамках рабочей поездки состоялась встреча помощника министра здравоохранения Российской Федерации Виталия Флека с руководством региона и министерства здравоохранения Мурманской области. Члены делегации ознакомились с работой Мурманской городской поликлиники №2, Мурманской городской детской консультативно-диагностической поликлиники, Мурманской детской клинической больницы, а также консультативно-диагностического центра Мурманской областной клинической больницы им. П.А. Баяндина.

Завершился визит рабочим совещанием с руководителями медицинских организаций региона и главными внештатными специалистами министерства здравоохранения Мурманской области, на котором рассматривались вопросы оказания медицинской помощи населению региона по итогам 2017 года.