РАМКИ ЗАКОНА: Работник - без зарплаты, работодателя ждёт суд...Редакция приглашает на работу видеооператора
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика13.09.17 16:23

В рамках соглашений о государственной поддержке инвестпроектов в Мурманскую область инвестируется около 100 млрд рублей

В рамках действующего в Мурманской области с 2013 года законодательства о государственной поддержке инвестиционной деятельности региональным правительством заключено 14 соглашений о поддержке инвестпроектов. В их рамках в регион инвестируется около 100 млрд рублей, создано более 2 тысяч новых рабочих мест. По итогам прошлого года налоговые поступления от получателей поддержки превысили 300 млн рублей. Об этом губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила журналистам перед началом заседания Совета по улучшению инвестиционного климата в Мурманской области.

Эти меры поддержки востребованы как малыми, так и крупными предприятиями, подчеркнула Марина Ковтун. «Так, на прошлой неделе к нам поступила заявка от компании «Роснефть» на присвоение проекту базы обеспечения в Росляково статуса стратегического и на право получения земельных участков без торгов», – рассказала Марина Ковтун.

В качестве примера успешного сотрудничества органов власти с малыми предприятиями Марина Ковтун привела мурманскую компанию «Кольский край», с работой которой глава региона познакомилась накануне заседания Совета по улучшению инвестиционного климата.

Предприятие занимается сбором и обработкой северных ягод – черники, брусники, морошки, вороники. Здесь ягоды морозят, фасуют и реализуют. Корпорация развития Мурманской области «ведёт» компанию практически с первого дня. С помощью специалистов корпорации компания реализует инвестиционный проект создания и развития завода по переработке, шоковой заморозке и фасовке ягод для последующей реализации продукции для других производителей, предприятий общепита и супермаркетов. В 2018 году планируется строительство полномасштабного цеха по изготовлению варенья.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажМурманск встречает День рыбака запахом трески22 июня в 4 часа утраВ память о страшной дате – 18 июня 1942 года
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееАлексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
-Слово не воробей...Первый раз в горе
-Нам интересно Ваше мнение
06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 530 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

андрейчук
13.09.17 14:24
летчик-ас ПЕТЕЛИН. Этапы БОЛЬШОГО ПУТИ - развалил лётный отряд в Кирове, развалил службу ГСМ в Кирове, развалил мурманское авиапредприятие, развалил авиакомпанию "Арктика". ЛЕТАЙТЕ С ПЕТЕЛИНЫМ!!!
Комментарий к новости:Любуемся Мурманском с высоты полёта птиц
Vbnzq
13.09.17 12:13
Что-то оборотней в этой системе много развелось! Сегодня сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова. Обыски пр
Комментарий к новости:Выявлен оборотень в погонах в УФСИН России по Мурманской области
Помор-поморыч
13.09.17 11:47
Если по 0,5 кило трески выдать на человека, то почти 80 мурманчан можно накормить рыбой. Молодцы!
Комментарий к новости:Рыбаки передали учёным ПИНРО гигантскую треску
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа.20:00Городские хроники (12+)20:20«Облака». Проект добрых дел (12+)
-PRO ДеньгиПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор-PRO ВалютуКурс доллара вырос почти на 40 копеек, евро – на 55 копеек-PRO ЭнергетикуКомитет по тарифному регулированию Мурманской области защитил права жителей региона в получении беспрепятственного доступа к электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 13 сентября-PRO Нефть и газДобыча нефти на МЛСП «Приразломная» за I полугодие 2017 года выросла 79%-PRO ЗаконыПенсионные страдания: нищие россияне должны сделать осознанный выбор
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»
Яндекс.Метрика